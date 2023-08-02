Reembolso de Navigo tras las huelgas de la primera mitad de 2023: ¿cómo funciona?
⚠ Esta campaña de reembolso ha terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.
Tras los movimientos sociales de principios de año, Île-de-France Mobilités está lanzando una campaña de compensación para los abonados cuyos desplazamientos se han visto afectados por la huelga.
Gracias al nuevo contrato entre Île-de-France Mobilités y Transilien SNCF Voyageurs, se exige que cada día por debajo del servicio mínimo (es decir, cuando la oferta de transporte realizada en una rama sea inferior al 33% de la oferta teórica) te conceda derecho a una compensación de una trigésima parte del pase mensual Navigo, es decir, 2,80 euros por día por un Navigo mensual en todas las zonas.
Veintinueve ramales de líneas de tren vieron, al menos en un día, un servicio de menos del 33%, y algunas tuvieron más de 20 días de servicio de menos del 33%.
Todas las solicitudes deben presentarse en la plataforma online puesta a disposición por Île-de-France Mobilités entre el 07/05/2023 y el 08/02/2023 (inclusive). Ten en cuenta que tendrás que iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para presentar una solicitud de reembolso.
¿Cómo se calculan las cantidades reembolsadas?
Se solicitará un reembolso mínimo de 10 € para los abonados del Mes de Navigo o Anuales en todas las zonas que vivan, trabajen o estudien en municipios atendidos fuera de París por las líneas operadas por Transilien SNCF Voyageurs y afectados por la huelga durante 1, 2 o 3 días. Para otros paquetes elegibles, la cantidad es proporcional.
Para los abonados que hayan estado afectados durante 4 días o más, se aplicará el contrato: Transilien SNCF Voyageurs reembolsa 2,80 € por día de huelga para un Navigo Month o Anual en todas las zonas. Île-de-France Mobilités añade 10 € adicionales en compensación para compensar las dificultades sufridas por los pasajeros durante este periodo. Para un pase Navigo Month o Anual all-zone, el reembolso estará por tanto entre 21,20 y 91,20 €, dependiendo del sector. Para otros paquetes elegibles, la cantidad es proporcional.
Para poder ser reembolsado, debes haber comprado una tarifa fija durante los meses en los que has tenido días de huelga con menos del 33% de servicio.
¿Cómo se define el nivel de servicio de una sucursal?
El nivel de servicio de una rama se calcula a partir de la proporción entre la oferta de transporte realizada y la oferta de transporte esperada.
Se abre una operación de reembolso cuando una sucursal ha experimentado un nivel de servicio inferior al 33% de la oferta teórica de transporte, al menos un día.
¿Qué pases Navigo son elegibles?
Para beneficiarse de un reembolso, debe haber tenido un pase Navigo, entre los que se enumeran a continuación, durante los meses en los que se han registrado días de huelga con menos del 33% de servicio en la sucursal correspondiente:
- Navigo Annual (Todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Navigo Mois (independientemente del medio) (Todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Imagina a R Student
- Imagina la escuela R
- Precios anuales para mayores de Navigo
- Mes 75% de Solidaridad Navigo (Todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Mes Navigo 50% de descuento (Todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
¿Qué cantidades se pueden reembolsar?
La cantidad varía según los días de huelga, con menos del 33% de servicio de cada rama y según el paquete adquirido.
Siempre es el último paquete que has tenido en el último mes con un nivel de oferta de transporte inferior al 33% que se tendrá en cuenta para el cálculo del reembolso.
Necesitas presentar una solicitud para poder recuperar todos los datos de tus clientes. Al hacer esta solicitud, se hará un cálculo basado en tus compras y se te comunicará la cantidad exacta al final del proceso.
Para más información, visita la página "¿Cuánto será mi reembolso?".
Lugar de residencia, trabajo o estudio
Para ser elegible para un reembolso, debes haber vivido, trabajado o estudiado en un municipio adscrito a un RER o rama de tren que haya tenido un nivel de oferta de transporte inferior al 33%. La lista de municipios adscritos a una sucursal se especifica en el capítulo "Tu dirección" en la página detallada de cada operación de reembolso.
Al solicitar, tu elegibilidad se determina según el municipio de residencia, registrado en tu espacio personal. Si deseas solicitar el billete de tu municipio de trabajo o estudio, tendrás que presentar una prueba. Se aceptan los siguientes documentos:
- Lugar de trabajo: comprobante del empleador, KBIS o certificado de pago de la URSSAF para profesiones autónomas, autónomas o liberales
- Lugar de estudios: certificado de estudios o formación académica
Como parte del reembolso tras las huelgas de la primera mitad de 2023, solo puedes beneficiarte de un reembolso: ya sea en el billete de tu lugar de residencia o en el billete de tu lugar de trabajo o estudios.
¿Te has mudado durante el año?
¿Tuviste derecho a la multa de tu dirección durante el periodo cubierto por el reembolso, pero te has mudado desde entonces?
Por defecto, tu elegibilidad se basa en la última dirección registrada en tu espacio personal. Puedes declarar otra dirección relacionada con una mudanza del último año finalizando una solicitud y luego presentando una reclamación y aportando pruebas.
Ten en cuenta que solo se tendrá en cuenta una dirección durante todo el año pasado, incluso si te has mudado durante el año.
Para demostrar tu cambio de domicilio, se aceptan los siguientes documentos:
- Factura telefónica
- Factura de electricidad o gas
- Recibo de alquiler o multa de título
- Factura del agua
- Aviso fiscal o certificado de no imposición
- Prueba del impuesto sobre la vivienda
- Certificado o factura de seguro de vivienda
Soy elegible para varias operaciones relacionadas con el reembolso tras las huelgas de la primera mitad de 2023, ¿cuál debería elegir?
Para el reembolso relacionado con las reacciones en la primera mitad de 2023, solo puedes enviar una solicitud de reembolso por cliente.
Depende de ti elegir la sucursal que usas habitualmente, ya sea para tu billete de residencia o para tu lugar de trabajo/estudio.
Si, por ejemplo, tu lugar de residencia y tu lugar de trabajo/estudio están vinculados a diferentes sucursales que te dan derecho a un reembolso, no será posible combinar las reclamaciones. Una vez aceptada una primera petición, no podrás hacer otra para el mismo usuario.
