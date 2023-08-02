⚠ Esta campaña de reembolso ha terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.

Tras los movimientos sociales de principios de año, Île-de-France Mobilités está lanzando una campaña de compensación para los abonados cuyos desplazamientos se han visto afectados por la huelga.

Gracias al nuevo contrato entre Île-de-France Mobilités y Transilien SNCF Voyageurs, se exige que cada día por debajo del servicio mínimo (es decir, cuando la oferta de transporte realizada en una rama sea inferior al 33% de la oferta teórica) te conceda derecho a una compensación de una trigésima parte del pase mensual Navigo, es decir, 2,80 euros por día por un Navigo mensual en todas las zonas.

Veintinueve ramales de líneas de tren vieron, al menos en un día, un servicio de menos del 33%, y algunas tuvieron más de 20 días de servicio de menos del 33%.

Todas las solicitudes deben presentarse en la plataforma online puesta a disposición por Île-de-France Mobilités entre el 07/05/2023 y el 08/02/2023 (inclusive). Ten en cuenta que tendrás que iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para presentar una solicitud de reembolso.