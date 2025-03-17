Cuando solicites un reembolso en la plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, en el paso " ¿Para qué cuenta quieres solicitar un reembolso? ", selecciona la opción " Pase para smartphone " solo si tu teléfono se usa como operador para tu pase Navigo, es decir, si validas directamente con tu smartphone en transporte público.

El número que se va a introducir se encuentra en tu solicitud de Île-de-France Mobilités, en la sección "Contactanos", accesible desde el menú en la esquina inferior derecha.