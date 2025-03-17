En la plataforma de reembolso, ¿cuándo debería seleccionar la opción "Plan Smartphone"?
Cuando solicites un reembolso en la plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, en el paso "¿Para qué cuenta quieres solicitar un reembolso?", selecciona la opción "Plan Smartphone" si te encuentras en una de las siguientes dos situaciones:
Cuando solicites un reembolso en la plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, en el paso " ¿Para qué cuenta quieres solicitar un reembolso? ", selecciona la opción " Pase para smartphone " solo si tu teléfono se usa como operador para tu pase Navigo, es decir, si validas directamente con tu smartphone en transporte público.
El número que se va a introducir se encuentra en tu solicitud de Île-de-France Mobilités, en la sección "Contactanos", accesible desde el menú en la esquina inferior derecha.
Casos especiales:
- Si utilizas tu smartphone para recargar un pase Navigo personalizado : selecciona "Pase Navigo personalizado" y elige el nombre de la persona implicada en la solicitud de reembolso.
- Si usas tu smartphone para recargar un pase Navigo Découverte : selecciona "Forfait sur Passe Découverte" e introduce el número junto al microchip, sin la letra (ver el recuadro rojo en la imagen de abajo).