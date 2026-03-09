En los contratos firmados con Transilien SNCF Voyageurs y RATP (las empresas que gestionan la operación, trabajo y mantenimiento en las líneas de la red de transporte de Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad. Si no se cumplen estos objetivos, se aplican sanciones económicas a los operadores.

Y dado que los primeros en verse afectados por la puntualidad son los pasajeros, Île-de-France Mobilités se compromete a reembolsar a los residentes de Île-de-France cuando la puntualidad de una ruta sea inferior al 80% durante al menos tres meses.

Para la puntualidad en 2025, se tienen en cuenta dos ejes RER B, un eje RER C y dos ejes RER D. Infórmate más sobre el área de compensación para los clientes de Navigo.

Todas las solicitudes deben presentarse en la plataforma online de Île-de-France Mobilités entre el 10 de marzo de 2026 y el 7 de abril de 2026 (inclusive). Tendrás que iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para enviar tu solicitud.