¿Qué debo hacer si no encuentro mi número de pase Navigo Découverte o si me han denegado un reembolso con mi pase Navigo Déuger?
Cuando solicites un reembolso en la plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, en el paso "¿Para qué cuenta quieres solicitar un reembolso?", selecciona la opción "Forfait sur Passe Découverte" si has recargado tu pase Navigo Découverte:
- en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF,
- en concesionarios autorizados,
- o en algunos cajeros automáticos.
Si utilizas tu smartphone (Android o iPhone) para recargar tu pase Navigo Découverte a través de la app Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect, selecciona la opción "Pase Smartphone".
Sea como sea, una vez que hayas seleccionado la opción que corresponda a tu situación, tendrás que introducir el número junto al microchip, sin los espacios y sin la letra (número remarcado en rojo en la imagen de abajo).
Si encuentras algún problema durante este procedimiento, te invitamos a que termines el proceso y luego presentes una reclamación proporcionando todos los detalles necesarios. También puedes contactar con el 09 70 82 82 83 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 20:00.