Cuando solicites un reembolso en la plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, en el paso "¿Para qué cuenta quieres solicitar un reembolso?", selecciona la opción "Forfait sur Passe Découverte" si has recargado tu pase Navigo Découverte:

en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF,

en concesionarios autorizados,

o en algunos cajeros automáticos.

Si utilizas tu smartphone (Android o iPhone) para recargar tu pase Navigo Découverte a través de la app Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect, selecciona la opción "Pase Smartphone".

Sea como sea, una vez que hayas seleccionado la opción que corresponda a tu situación, tendrás que introducir el número junto al microchip, sin los espacios y sin la letra (número remarcado en rojo en la imagen de abajo).