La cantidad del reembolso al que tienes derecho se basa en el último paquete, entre los elegibles, que tuviste en el periodo septiembre-diciembre de 2022.

La cantidad del reembolso se calcula de la siguiente manera: 0,5 veces la cantidad mensual del último plan elegible en el periodo septiembre a diciembre de 2022.

Necesitas presentar una solicitud para poder recuperar todos los datos de tus clientes. Al hacer esta solicitud, se hará un cálculo basado en tus compras y se te comunicará la cantidad exacta al final del proceso.