Reembolso vinculado a la calidad del servicio entre septiembre y diciembre de 2022: ¿cómo funciona?
En una multa excepcional este año, dado el deterioro de la calidad del servicio entre septiembre y diciembre de 2022 debido a las dificultades para reclutar conductores y personal de mantenimiento, pero también a los movimientos sociales generalizados que interrumpieron el servicio, Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités, ha decidido reembolsar medio mes del pase Navigo a los residentes de Île-de-France que hayan realizado al menos tres pagos mensuales de pases Navigo durante ese periodo.
⚠ Esta campaña de reembolso ha terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.
¿Qué pases Navigo son elegibles?
Para recibir un reembolso, debes haber realizado al menos 3 pagos mensuales de pases Navigo, entre los que se indican a continuación, durante al menos tres meses en el periodo de septiembre a diciembre de 2022 :
- Navigo Annual, incluyendo precios para mayores
- El Mes de Navigo incluye el Discovery Pass y el Smartphone
- Paquete de Mes de Descuento 50% y Mes de Solidaridad 75%
- imagina R Estudiante e imagina R Escuela
¿Qué cantidades se pueden reembolsar?
La cantidad del reembolso al que tienes derecho se basa en el último paquete, entre los elegibles, que tuviste en el periodo septiembre-diciembre de 2022.
La cantidad del reembolso se calcula de la siguiente manera: 0,5 veces la cantidad mensual del último plan elegible en el periodo septiembre a diciembre de 2022.
Necesitas presentar una solicitud para poder recuperar todos los datos de tus clientes. Al hacer esta solicitud, se hará un cálculo basado en tus compras y se te comunicará la cantidad exacta al final del proceso.
Lugar de residencia, trabajo o estudio:
Solo los clientes que viven, trabajan o estudian en Île-de-France son elegibles para esta campaña de reembolso.
Si vives fuera de la región de Île-de-France pero trabajas o estudias en un municipio situado en la región de Île-de-France y cumples con las demás condiciones de elegibilidad de la operación de reembolso, puedes presentar una solicitud proporcionando un comprobante de tu lugar de trabajo o estudio. Se aceptan los siguientes documentos:
- Lugar de trabajo: prueba del empleador
- Lugar de estudios: certificado de estudios o formación académica
¿Te has mudado durante el año?
¿Tuviste derecho a la multa de tu dirección durante el periodo cubierto por el reembolso, pero te has mudado desde entonces?
Por defecto, tu elegibilidad se basa en la última dirección registrada en tu espacio personal. Puedes declarar otra dirección relacionada con una mudanza del último año finalizando una solicitud y luego presentando una reclamación y aportando pruebas.
Ten en cuenta que solo se tendrá en cuenta una dirección durante todo el año pasado, incluso si te has mudado durante el año.
Para demostrar tu cambio de domicilio, se aceptan los siguientes documentos:
- Factura telefónica
- Factura de electricidad o gas
- Recibo de alquiler o multa de título
- Factura del agua
- Aviso fiscal o certificado de no imposición
- Prueba del impuesto sobre la vivienda
- Certificado o factura de seguro de vivienda
¿Puedo combinar el reembolso relacionado con la calidad del servicio y el relacionado con la puntualidad en 2022?
Si vives, trabajas o estudias en uno de los municipios atendidos por el RER B o RER D, también puedes beneficiarte de un reembolso adicional: revisa las condiciones de elegibilidad y haz una segunda solicitud volviendo al área de compensación para los clientes de Navigo.
¿No encuentras la respuesta a tu pregunta?
Escríbenos haciendo clic en el botón de abajo o llámanos al 09 70 82 82 83, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 20:00.