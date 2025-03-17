1. Finalizar tu solicitud con los datos de la cuenta bancaria de Betterway

Ve al final del proceso y envía tu solicitud de reembolso con los datos bancarios de Betterway rellenados por defecto. No te preocupes: si sigues los siguientes pasos, recibirás la cantidad que debes.

2. Notificaciones por correo electrónico

Recibirás tres correos electrónicos en los pocos días siguientes a tu solicitud:

La primera te dirá que tu solicitud de reembolso ha sido aceptada.

La segunda, que la transferencia está en curso.

No obstante, hemos identificado el problema relacionado con la cuenta bancaria de Betterway, y esta transferencia no tendrá éxito.

Un tercer correo electrónico te informará de que la transferencia ha sido rechazada. Este correo contendrá un enlace que te permitirá rellenar tus datos bancarios personales.

3. Actualización del RIB

Siguiendo el enlace proporcionado en el correo electrónico, podrás acceder a un formulario que te permite introducir tus datos bancarios personales.

4. Realización de la transferencia

Una vez introducidos tus datos bancarios personales, la transferencia se realizará a tu cuenta bancaria.