¿Qué debo hacer si financio mi pase Navigo con Betterway y no puedo rellenar mis datos bancarios personales en el proceso de reembolso?
Si financias tu pase Navigo con Betterway, aquí tienes los pasos a seguir para recibir un reembolso (si eres elegible como parte de una campaña en curso) en tu cuenta bancaria personal:
1. Finalizar tu solicitud con los datos de la cuenta bancaria de Betterway
Ve al final del proceso y envía tu solicitud de reembolso con los datos bancarios de Betterway rellenados por defecto. No te preocupes: si sigues los siguientes pasos, recibirás la cantidad que debes.
2. Notificaciones por correo electrónico
Recibirás tres correos electrónicos en los pocos días siguientes a tu solicitud:
- La primera te dirá que tu solicitud de reembolso ha sido aceptada.
- La segunda, que la transferencia está en curso.
No obstante, hemos identificado el problema relacionado con la cuenta bancaria de Betterway, y esta transferencia no tendrá éxito.
- Un tercer correo electrónico te informará de que la transferencia ha sido rechazada. Este correo contendrá un enlace que te permitirá rellenar tus datos bancarios personales.
3. Actualización del RIB
Siguiendo el enlace proporcionado en el correo electrónico, podrás acceder a un formulario que te permite introducir tus datos bancarios personales.
4. Realización de la transferencia
Una vez introducidos tus datos bancarios personales, la transferencia se realizará a tu cuenta bancaria.