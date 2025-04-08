Algunas entidades de pago o bancos online, como Wise, Trade Republic o Treezor, pueden rechazar transferencias emitidas por Comutitres S.A.S. en nombre de Île-de-France Mobilités, como parte de campañas de reembolso.

Las razones más comunes para el rechazo son:

la cuenta del beneficiario no está configurada para recibir transferencias externas,

o una sospecha de fraude detectada por la entidad bancaria.

¿Qué hacer en este caso?

Si utilizas los datos de una cuenta bancaria de este tipo de banco online, te recomendamos que:

Consulta con tu institución para asegurarte de que tu cuenta está configurada para recibir transferencias.

o para acceder a otra cuenta bancaria, emitida por un banco tradicional o una cuenta corriente totalmente compatible, cuando solicites un reembolso.

Si no cambias tus datos bancarios, la transferencia puede ser rechazada de nuevo.