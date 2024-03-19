Para encontrar todas las solicitudes de reembolso que hayas realizado en la zona de compensación de Île-de-France Mobilités y ver su estado, visita esta página https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr/suivi (tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect).

Para cada solicitud que hayas hecho, podrás ver el estado de su progreso:

Solicitud aceptada - en espera de orden de traslado

Solicitud aceptada - traslado realizado

Documentos de apoyo bajo verificación

Solicitud denegada (se especificará el motivo de la negativa)

También podrás ver los detalles de cada solicitud haciendo clic en el botón "consultar".

Ten en cuenta que, tras enviar una solicitud, recibirás correos electrónicos de confirmación en cada paso importante.