La implementación de la ampliación de las cuotas a 0 euros requiere la contractualización de una enmienda.

En primer lugar, el municipio de fundación debe manifestar su acuerdo con la evolución del sistema. El propietario del proyecto envía el acuerdo por correo, adjuntando la deliberación adecuada en el caso de un propietario del proyecto que sea una autoridad local.

A partir de ahí, el sistema puede establecerse con un principio de retroactividad (fecha mencionada en el borrador de la enmienda) para el tiempo que tarda en firmar la enmienda.