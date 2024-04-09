¿Cuáles son los términos y condiciones para las motocicletas y bicicletas motorizadas?
Depende de los responsables del proyecto la elección de los usuarios para estos modos que tengan espacios. De hecho, no hay obligación de crearlos si no existen actualmente. Sin embargo, los nuevos proyectos tendrán que proporcionar el espacio necesario para acomodar estos dos modos.
Concretamente:
- El precio para motocicletas motorizadas estará entre 0 € y 1/3 de la tarifa máxima del coche.
- El precio de las bicicletas estará entre 0 y 10 € (siendo inferior o igual al de los vehículos motorizados).
- Las plazas motorizadas para motocicletas y bicicletas no serán elegibles para bonificaciones (S1/S2).