Las suscripciones de Park & Ride de 0 € están cubiertas por Île-de-France Mobilités dentro del límite total de plazas disponibles, para garantizar la disponibilidad de plazas para el abonado.

Sin embargo, los propietarios del proyecto tienen la opción de sobrevender y comercializar el equivalente al 110% de la capacidad del Park-and-Ride (por ejemplo, para un aparcamiento de 100 plazas, el propietario del proyecto puede vender 110 suscripciones por 0 € y Île-de-France Mobilités financia 100 suscripciones anuales).

En ciertos casos específicos, el número de suscripciones a 0 € puede limitarse a entre el 70% y el 100% del total de plazas en el Park & Ride.