La combinación de usos es difícil de implementar, especialmente entre residentes y residentes, debido a la posible tensión sobre la disponibilidad de plazas en las horas de llegada y salida de los residentes.

Esta solución puede considerarse si los suelos están dedicados a cada uso y no son permeables. En este caso, la financiación de Île-de-France Mobilités es únicamente para la parte destinada al Park & Ride.

Sin embargo, a diario, un Park & Ride puede acoger a una clientela por horas, sin superar el 20% de los espacios de la instalación.