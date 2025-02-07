No, los agentes de policía con suscripción anual gratuita no pueden beneficiarse de la suscripción Zero Euro Park & Ride. ¿Para qué?

La tarifa cero euros es una medida histórica a favor del poder adquisitivo de los suscriptores más habituales del transporte público, que pagan una suscripción anual elegible y que no tienen más remedio que pedir prestado su coche personal para subir al tren.

Se mantiene aparcamiento gratuito en las instalaciones de Île-de-France Mobilités etiquetadas como Park & Ride cada seis meses, con prueba de una suscripción anual elegible y uso regular del servicio.

Además, dado que el Pase de Policía es un billete de transporte específico para la profesión y se proporciona gratuitamente para facilitar el ejercicio de las funciones del titular, no permite beneficiarse del tipo cero de euros en las instalaciones etiquetadas de Park and Ride. Sin embargo, los implicados pueden tomar medidas para beneficiarse de una suscripción mensual al Park & Ride.