La etiqueta Park & Ride proporciona una lista de precios que especifica los límites para la tarifa mensual para los suscriptores de Navigo, dependiendo de la zona tarifaria y la configuración del Park & Ride (en planta o estructura) en cuestión.

En el caso de instalaciones Park & Ride con suscripción de 0 €, la tarifa reembolsada por Île-de-France Mobilités debe ser coherente con la lista de precios. Los precios de las suscripciones de pago también deben cumplir con esta lista de precios.

Durante el periodo del acuerdo operativo, este puede cambiar anualmente según la fórmula de indexación.