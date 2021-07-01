PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Qué es el paquete Imagine R? ¿Cuáles son las tarifas?

Soy becario, ¿cómo puedo beneficiarme de una tarifa reducida?

¿Quién puede suscribirse al paquete Imagine R?

¿Cuál es el periodo de validez de mi paquete Imagine R si me suscribo a mitad de año?