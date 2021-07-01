PREGUNTAS FRECUENTES: Pase anual NavigoOffres et Tarifs¿Cuándo tengo derecho a la eliminación de zonificación en mi pase anual de Navigo?Pago en efectivo: ¿tengo que pagar una tasa administrativa al renovar el pago de mi paquete?Souscription et Achat¿Cómo saco un pase anual Navigo?No tengo un pase anual Navigo, ¿cómo solicito la tarifa Senior?Gestion du forfaitTengo un pase anual Navigo, ¿cómo solicito la tarifación para senior?La cantidad de mi primer pago mensual es mayor, ¿es esto normal?¿Cómo cambio las zonas de mi pase anual Navigo?¿Cómo obtengo un certificado de pase anual de Navigo?¿Cómo regularizar una deuda anual de Navigo?¿Cómo cancelo mi pase anual Navigo?Pago en efectivo: ¿cómo renuevo el pago de mi pase anual Navigo?¿Cuál es la diferencia entre la suspensión y la terminación del pase anual Navigo?