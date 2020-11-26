Para viajar, el usuario de un pase Navigo debe haberlo cargado previamente con un billete y haberlo validado en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de infracción.

Esta validación nos permite conocer mejor los flujos de pasajeros y el número de pasajeros en las líneas, lo cual es esencial para adaptar la oferta de transporte regional y la oferta tarifaria lo más fielmente posible a la realidad.