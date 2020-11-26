La vida útil de un soporte sin contacto es de 10 años.

Recibirás la información de que tu pase personalizado de Navigo ha caducado o está a punto de expirar en tu espacio personal online, en una máquina expendedora de RATP o SNCF.

Un nuevo pase se te enviará gratuitamente por correo unos días antes de que termine la validez de tu pase. Recuerda consultar tu dirección postal en tu espacio personal.

Si no has recibido tu nuevo pase y el actual ha caducado, puedes acudir a una sucursal donde te entregarán un nuevo pase de forma gratuita.