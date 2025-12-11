¿Qué entradas están disponibles en medios contactless?

Actualizado en 11 diciembre 2025

La mayoría de los billetes de transporte están disponibles en los pases Navigo. Los billetes que se pueden cargar varían según el tipo de pase.

Aquí encontrarás las diferentes entradas disponibles en dispositivos sin contacto

Tableau de données
App Île-de-France MobilitésPaso NavigoNavigo Easy PassPase de Descubrimiento NavigoNavigo Imagine R PassPase anual NavigoSMSBillete de cartón
Navigo Liberté+Oui - YesOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ticket Metro Train REROui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Tranvía de autobús con billetesOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Billete para el aeropuerto de París <>Oui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Autobús de Orly/Autobús RoissyOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pase Diario NavigoOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Pase Semanal NavigoOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Pase Mensual NavigoOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Pase anual NavigoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Paquete turístico de ParísOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Paquete Imagine R JuniorNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Paquete escolar Imagine RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Paquete Imagine R para estudiantesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Tarjeta Scol'RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Tarjeta escolar de autobús regularNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
50% de descuentoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Solidaridad GratisNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Paquete AmatistaNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Tarifación para mayores del Paquete Anual NavigoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Paquete gratuito para jóvenes en integraciónNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Descuento del 50% por Servicio Cívico VoluntarioNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Paquetes o entradas para personas con discapacidadNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Billete T+Non - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Billete de origen y destinoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Billete de embarqueNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Billete de embarque por SMSNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - No
Paquete anticontaminaciónOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Fête de la musiqueOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No