¿Qué entradas están disponibles en medios contactless?
La mayoría de los billetes de transporte están disponibles en los pases Navigo. Los billetes que se pueden cargar varían según el tipo de pase.
Aquí encontrarás las diferentes entradas disponibles en dispositivos sin contacto
|App Île-de-France Mobilités
|Paso Navigo
|Navigo Easy Pass
|Pase de Descubrimiento Navigo
|Navigo Imagine R Pass
|Pase anual Navigo
|SMS
|Billete de cartón
|Navigo Liberté+
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ticket Metro Train RER
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Tranvía de autobús con billetes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Billete para el aeropuerto de París <>
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Autobús de Orly/Autobús Roissy
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pase Diario Navigo
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pase Semanal Navigo
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pase Mensual Navigo
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pase anual Navigo
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Paquete turístico de París
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Paquete Imagine R Junior
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Paquete escolar Imagine R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Paquete Imagine R para estudiantes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Tarjeta Scol'R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Tarjeta escolar de autobús regular
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|50% de descuento
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Solidaridad Gratis
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Paquete Amatista
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Tarifación para mayores del Paquete Anual Navigo
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Paquete gratuito para jóvenes en integración
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Descuento del 50% por Servicio Cívico Voluntario
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Paquetes o entradas para personas con discapacidad
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Paquetes o entradas para personas con discapacidad
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Billete T+
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Billete de origen y destino
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Billete de embarque
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Billete de embarque por SMS
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Paquete anticontaminación
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Fête de la musique
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No