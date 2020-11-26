Île-de-France Mobilités otorga especial importancia a los comentarios y preguntas de los pasajeros sobre sus servicios y el futuro de la venta de billetes. Aquí encontrarás las respuestas a todas las preguntas que puedas tener sobre este tema. Si no es así, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¿Qué es el programa digital Île-de-France Mobilités?

El programa digital de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) es un ambicioso plan de acción para desarrollar servicios digitales para los pasajeros, con el objetivo de facilitar y mejorar sus viajes en el transporte de Île-de-France y sus desplazamientos en la región de Île-de-France.

Paso a paso, este plan permitirá establecer servicios útiles e innovadores que mejoren la capacidad de todos los pasajeros para elegir modos de viaje sostenibles adaptados a sus necesidades: nuevos servicios de información; nuevos servicios de venta de billetes; desarrollo de Datos Abiertos; mejora de la movilidad regional mediante un mejor conocimiento de las necesidades de los viajes multimodales de los viajeros (coche compartido, ciclismo, taxis VTC,...)

¿Cuál es la modernización de la venta de billetes anunciada por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)?

El programa de modernización de la venta de billetes incluye un conjunto de acciones destinadas a modernizar las tecnologías actuales para mejorar las condiciones de compra y validación de los billetes de transporte y permitir que sean gestionados de forma directa y autónoma por el pasajero. Gracias a este programa, el viajero podrá desplazarse más fácilmente en el transporte público tradicional en la región de Île-de-France y también tendrá acceso a otros modos de transporte en la región (bicicletas de autoservicio, sistemas de coche compartido, park-and-ride, taquillas para bicicletas, etc.).

¿Podré viajar si no tengo un smartphone ni una tarjeta de crédito?

Sí, igual que hoy, podrás viajar con una tarjeta Navigo. Ofrecerá más oportunidades. Las personas que rara vez viajan en transporte público también podrán beneficiarse de billetes sin contacto.

¿Desaparecerá el billete/billete magnético?

La tecnología magnética es cada vez más frágil y obsoleta (desmagnetización de billetes y billetes; dificultad para insertar el billete en los validadores; envejecimiento de los validadores). Por eso esta tecnología debe ser reemplazada gradualmente por una nueva que esté más adaptada al mundo actual, con mayor capacidad y acorde con la que ya utilizan muchas ciudades europeas y extranjeras.

El billete/billete magnético seguirá vendiéndose hasta que todos los nuevos servicios previstos estén disponibles. Además, seguirá siendo válida durante el tiempo necesario tras el fin de las ventas para permitir que los pasajeros usen sus últimos billetes.

Quiero quedarme con el billete sencillo

Ver pregunta 3

¿Se abolirá la tarjeta Navigo?

No, al contrario, se volverá "inteligente". Finalmente, la tarjeta Navigo calculará la cantidad más justa según los viajes realizados durante el mes. Ofrece varias opciones de métodos de pago: pago al comprar; pago diferido; Cartera de transporte, que es una reserva de dinero que se puede recargar y usar mientras viajas. Así, el usuario podrá elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Se cambiarán las suscripciones?

Los nuevos servicios ofrecidos y la tecnología utilizada están desvinculados de la oferta tarifaria.

Las categorías de suscripción actuales se mantendrán o ajustarán según las futuras decisiones del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).

Sin embargo, la tecnología sin contacto fomentará la creación de nuevos tickets que tengan en cuenta las necesidades más específicas de los usuarios.

¿Se cambiará el coste de la tarifa?

El precio de los paquetes es independiente del desarrollo técnico que se implementará y para el cual ya se ha planificado un presupuesto.

¿Seguirá siendo posible hacer un pago en efectivo?

Los viajeros que compren en la máquina o en la taquilla podrán pagar en efectivo, como ocurre hoy en día. Quienes hayan optado por un pago diferido mediante domiciliación bancaria, un pago con tarjeta bancaria por internet o teléfono móvil, o que utilicen su tarjeta bancaria, ya no tendrán que acudir al mostrador o al contestador para comprar su billete de transporte.

¿Se garantizarán las ventas en las estaciones menos frecuentadas de la región de Île-de-France?

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) se asegurará de que la distribución esté organizada de modo que todos los residentes de Île-de-France puedan obtener fácilmente una tarjeta Navigo y que todos puedan adquirir un billete en las redes de transporte.

¿Cómo se recargará una cartera de transporte?

La cartera de transporte será recargable en una máquina expendedora, un cajero automático bancario o mediante un smartphone NFC. Estas mismas herramientas te permitirán consultar tu saldo.

Para los viajeros que deseen hacerlo, la cartera de transporte puede vincularse a los datos bancarios. De este modo, el viajero ya no tendrá que preocuparse por cuándo necesita recargar su tarjeta.

¿Reducirá la modernización de la venta de billetes la presencia humana en el transporte?

El desarrollo de la tecnología sin contacto no afectará la presencia de agentes de ventas y soporte, que están presentes en los mostradores y en los mostradores multiservicio. Ellos proporcionarán los servicios comerciales para los distintos productos Navigo y el servicio postventa en caso de fallo, como ocurre hoy en día con la tarjeta Navigo.

¿Tendrá el desarrollo del uso de smartphones un impacto en la seguridad en el transporte?

En los nuevos contratos que han vinculado a la RATP y la SNCF con Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) desde 2016, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) ha reforzado las disposiciones específicas relacionadas con la mejora de la seguridad.

Con la desaparición del magnetismo, ¿se mantendrá el anonimato de los viajeros?

Para los viajeros que hayan elegido una cartera de transporte, esta existirá en una versión anónima. Solo será una reserva de dinero debitada puntualmente en cada visita al validador y no estará vinculada a la identidad del titular de la tarjeta.

Para los viajeros que hayan optado por el pago diferido, se establecerá la facturación mensual según las validaciones realizadas. Naturalmente, y como en la actualidad, de acuerdo con las directrices de la CNIL, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) establecerá todas las condiciones para preservar el anonimato de los desplazamientos.

Para las suscripciones de tarifa plana, el pago no tiene en cuenta los desplazamientos. Las validaciones están actualmente anonimizadas y no pueden vincularse a la identidad del titular de la tarjeta. La tarjeta Navigo Découverte seguirá siendo distribuida.

¿Cuánto tiempo seguirán siendo utilizables los billetes t+ o los billetes OD?

Ver pregunta 4

¿Será esta tecnología fácilmente utilizable para todos los viajeros?

Sí, ya que por un lado esta tecnología sin contacto facilitará el manejo de billetes de transporte.

Las tarjetas y tickets sin contacto ya no requerirán las manipulaciones actuales para la validación de billetes magnéticos y tickets, que a veces suponen un problema para personas mayores o discapacitadas (artrosis de manos, problemas de visión,...). Solo tienes que pasarlos delante del validador, lo cual es más fácil de hacer.

Además, las nuevas máquinas expendedoras y formularios de venta online, al igual que las actuales, se adaptarán a personas con discapacidad.

La cartera de transporte, que se presenta en una tarjeta Navigo y contiene una reserva de dinero, será muy fácil de usar en la red.

En cualquier caso, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) se asegurará de que el personal de la empresa esté formado para comunicar cualquier explicación útil y ofrecer toda la asistencia necesaria a quienes lo deseen hacer.