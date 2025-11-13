¿Quieres acceder a un servicio de Île-de-France Mobilités o a uno de sus socios, y aún no tienes una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect?

Puedes crear uno directamente desde la página de inicio de sesión de Île-de-France Mobilités Connect (haz clic en "Crear una cuenta").

Nota: Si aún no eres usuario de estos servicios, también puedes ir directamente al área de gestión de cuentas Île-de-France Mobilités Connect para acceder a la página de inicio de sesión.

¿Cómo creo mi cuenta?

Crear tu cuenta es rápido y sencillo:

Marca la casilla para confirmar que eres humano (1). Introduce tu nombre de usuario (tu dirección de correo electrónico) e indica tu identidad (título, apellido, nombre de pila, fecha de nacimiento). Introduce tu número de teléfono móvil (2) (3) (4). Introduce el código de verificación que recibas por SMS. Elige tus consentimientos para comunicaciones institucionales y comerciales (5). Puede que te pidan validar un captcha . Se enviará un correo electrónico verificando tu cuenta a la dirección que introdujiste previamente. Haz clic en el enlace del correo y confirma que tu cuenta ha sido activada (el enlace caduca en 60 minutos). Acepta los Términos y Condiciones de Uso del servicio, después de haberlos leído. Elige una contraseña, respetando los criterios de seguridad. Inicia sesión para continuar tu camino.

¡Enhorabuena! Ahora puedes acceder a los servicios que prefieras desde tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

(1) Si creas una cuenta Île-de-France Mobilités Connect desde un país de la lista de países autorizados (véase la Tabla 1(4)), se te pedirá que marques una casilla para confirmar que eres humano. Esta medida se ha implementado para reforzar la seguridad. Sin embargo, si creas una cuenta Île-de-France Mobilités Connect desde Francia, no verás esta casilla.

(2) El servicio de creación de cuentas Île-de-France Mobilités Connect está temporalmente indisponible fuera de los países listados (véase Tabla 1(4)). Si vives en un país que no está en esta lista, te invitamos a crear tu cuenta Île-de-France Mobilités una vez que llegues a Francia. Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.

(3) Para reforzar las medidas de seguridad, se le pide introducir un número de teléfono, utilizado para verificar su identidad, para recibir un código de verificación por SMS. Este número de teléfono móvil no se conserva. Se utiliza únicamente y exclusivamente durante el paso 3 del proceso de creación de cuenta. Solo se aceptan los números de teléfono móvil de los países listados (véase la Tabla 1(4)).

Si tu número de teléfono móvil proviene de un país o territorio que no está en esta lista, te invitamos a visitar una agencia de Services Navigo para recibir ayuda.

(4) Lista de países y números de teléfono móvil autorizados:

Andorra +376

Alemania +49

Austria +43

Bélgica +32

Bulgaria +359

Canadá +1

Chipre +357

Corea del Sur +82

Croacia +385

Dinamarca +45

Estonia +372

España e Islas Canarias +34

Finlandia e Islas Aland +358

Francia +33

Grecia +30

Guadalupe +590

Guayana Francesa +594

Hungría +36

Islas Wallis y Futuna +681

Islandia +354

Irlanda +353

Italia +39

Japón +81

Letonia +371

Liechtenstein +423

Lituania +370

Luxemburgo +352

Malta +356

Martinica +596

Mayotte +262

Mónaco +377

Noruega +47

Nueva Caledonia +687

Países Bajos +31

Polonia +48

Polinesia Francesa +689

Portugal +351

República Checa +420

Encuentro +262

Rumanía +40

Reino Unido +44

San Marino +378

Saint-Barthélemy +590

St. Maarten +590

Eslovaquia +421

Eslovenia +386

Suecia +46

Suiza +41

Vaticano +379

(5) Los consentimientos para comunicaciones comerciales solo se ofrecen si el usuario tiene más de 15 años.