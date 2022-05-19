¿A qué servicios asociados puedo acceder con mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect?
Transporte público
Además de la app y la web de Île-de-France Mobilités, tu cuenta Navigo Connect te permite comprar billetes y pases (Navigo Mes y Semana) en las aplicaciones Bonjour RATP y SNCF Connect.
Compartir coche
También puedes usar tu cuenta Navigo Connect para acceder a servicios de coche compartido de socios (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily).
Y pronto
En un futuro próximo, tu cuenta de Navigo Connect también podrá usarse con otros socios de movilidad (bicicletas, coche compartido, etc.).