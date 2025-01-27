Procedimiento en línea

Puedes solicitar la desactivación de tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect directamente en línea, siguiendo estos pasos:

Inicia sesión en la cuenta Île-de-France Mobilités Connect que quieres desactivar. En la sección "Mi espacio", selecciona "Gestionar mi información" Haz clic en el enlace "Desactivar mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect" Haz clic en el botón "Confirmar desactivación" para que se envíe la solicitud.

Al recibir esta solicitud, recibirás un correo electrónico de confirmación indicando que has recibido tu solicitud para desactivar tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect. La solicitud será atendida por el Centro de Relaciones Clientas de Île-de-France Mobilités. No es necesario proceder con la solicitud varias veces.

Tiempo de procesamiento de la solicitud

La desactivación se aplaza en un plazo inferior a 30 días. Si la solicitud tiene éxito, no se enviará más comunicación, se suspenderá el acceso a los servicios asociados, aunque los datos personales podrán conservarse según las obligaciones legales y para permitir futuras reactivaciones.

Historial de compras y suscripciones

Esta desactivación no elimina tu historial de compras y/o suscripción. Sin embargo, si desea consultar su historial, puede contactar con el Centro de Relaciones Clientas de Île-de-France Mobilités para solicitarlo.