¿Qué es Île-de-France Mobilités Connect?

Es un identificador único para acceder a tus servicios de movilidad en Île-de-France:

Tus paquetes y contratos de transporte en la web de Île-de-France Mobilités (en tu espacio personal de My Navigo): Navigo Anual, Mes o Semana, imagina R, Navigo Liberté+, ...

en la web de Île-de-France Mobilités (en tu espacio personal de My Navigo): Navigo Anual, Mes o Semana, imagina R, Navigo Liberté+, ... Tus compras y recargas de billetes en la app Île-de-France Mobilités y en sus aplicaciones asociadas (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France)

y de billetes en la app Île-de-France Mobilités y en sus aplicaciones asociadas (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France) Tus favoritos y búsquedas de rutas en la web de Île-de-France Mobilités (bajo el título "Mis viajes") y en la app Île-de-France Mobilités

y en la web de Île-de-France Mobilités (bajo el título "Mis viajes") y en la app Île-de-France Mobilités Tus reservas de viaje compartido en las apps asociadas de Île-de-France Mobilités (Klaxit, Karos, Blablacar Daily)

en las apps asociadas de Île-de-France Mobilités (Klaxit, Karos, Blablacar Daily) Y pronto muchos otros servicios...

Île-de-France Mobilités Connect, ¡ya lo conoces!

Île-de-France Mobilités Connect es simplemente el nuevo nombre de Navigo Connect.

Esta es la dirección de correo electrónico y la contraseña que ya estabas usando para iniciar sesión en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, en la sección "Mis viajes" en la web de Île-de-France Mobilités, así como en las solicitudes de socios.

Este nuevo nombre refleja mejor el alcance de los servicios de movilidad que ofrece Île-de-France Mobilités.