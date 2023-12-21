Un código para asegurar el acceso a tu cuenta

Cuando te conectas a Île-de-France Mobilités Connect, ahora se te pide introducir, además de tus identificadores habituales, un código de 5 dígitos que se enviará a tu buzón.

Al enviar este código a la dirección de correo correspondiente a tu identificador de cuenta, Île-de-France Mobilités se asegura de que eres tú quien inició la solicitud de autenticación y, por tanto, asegura el acceso a tu cuenta.

Un mensaje de error me dice que el código no es válido, ¿por qué?

El código que te envían tiene un tiempo limitado. Además, cada nuevo código enviado invalida los anteriores. Así que asegúrate de usar el último código que recibiste y que coincida con tu última solicitud de envío.

¿Y si no he recibido ningún código?

Recuerda revisar tu carpeta de spam y asegúrate de revisar el correo correspondiente a tu ID de Connect.

Si no has recibido nada, puedes solicitar la devolución de un código. Para ello, ve a la página de entrada de código y haz clic en "Reenviar código".

¿Cómo puedo evitar introducir este código cada vez que vuelves a iniciar sesión?

Si usas un dispositivo de confianza, como tu ordenador personal o teléfono móvil, y no quieres tener que introducir este código cada vez que inicias sesión, puedes desactivar temporalmente esta función (3 meses).

Para ello, al introducir tu código de seguridad, recuerda marcar la casilla correspondiente antes de validar: