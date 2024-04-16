Desde el 1 de diciembre de 2020, Orange and Sosh ya no permite instalar el servicio de compra de entradas en sus tarjetas SIM, lo cual es necesario para almacenar tus entradas. Sin embargo, si instalaste el servicio en tu tarjeta SIM antes del 1 de diciembre de 2020, sigue funcionando:

puedes seguir comprando entradas y validarlas con tu teléfono Android NFC;

Si reinstalas tus aplicaciones o cambias tu teléfono a otro modelo de Android que soporte el servicio, puedes seguir usando tu SIM. Para ello, simplemente instala la aplicación complementaria de tickets sin contacto;

Si planeas cambiar tu tarjeta SIM, recuerda consumir los tickets que contiene antes de cambiarla, porque no pueden transferirse ni reembolsarse.

Nota: La función de carga de tickets en el teléfono no está disponible en iPhone.