¿Y si el servicio está instalado tanto en la tarjeta SIM como en el teléfono Android?
En algunos casos muy específicos, es posible que el servicio se instale tanto en la tarjeta SIM como en el elemento seguro del teléfono o en la aplicación complementaria Mes Tickets Navigo.
Si el servicio está presente en varios lugares, la app te permite seleccionar a cuál quieres acceder. Una vez seleccionada la ubicación, la app mostrará su contenido y cualquier compra nueva se cargará en esa ubicación.
Sin embargo, durante las validaciones y comprobaciones, Android puede seguir pidiéndote que selecciones la ubicación que vas a usar. Si quieres evitar este paso, en algunos teléfonos tienes la opción de forzar la ubicación usada para futuras validaciones en la configuración NFC del teléfono:
- Selecciona "tarjeta SIM" para que la validación se realice en los tickets almacenados en la SIM;
- Selecciona "Elemento Seguro Integrado" para validar los tickets almacenados en el Elemento Seguro del teléfono;
- Selecciona "sistema operativo Android" para que la validación se realice en los tickets almacenados en la aplicación complementaria My Navigo Tickets.