En algunos casos muy específicos, es posible que el servicio se instale tanto en la tarjeta SIM como en el elemento seguro del teléfono o en la aplicación complementaria Mes Tickets Navigo.

Si el servicio está presente en varios lugares, la app te permite seleccionar a cuál quieres acceder. Una vez seleccionada la ubicación, la app mostrará su contenido y cualquier compra nueva se cargará en esa ubicación.

Sin embargo, durante las validaciones y comprobaciones, Android puede seguir pidiéndote que selecciones la ubicación que vas a usar. Si quieres evitar este paso, en algunos teléfonos tienes la opción de forzar la ubicación usada para futuras validaciones en la configuración NFC del teléfono: