Antes de cargar un ticket en tu teléfono Android o Samsung Galaxy Watch por primera vez, se requiere un paso adicional de instalación .

Una vez que esta instalación sea exitosa, ve a la pantalla de inicio de Compras:

- Comprar > en mi móvil> Comprar una entrada

- Comprar > en mi Samsung Galaxy Watch> Comprar una entrada

La aplicación muestra entonces los diferentes billetes disponibles para su compra. Seleccionas el ticket y, si es necesario, la fecha, los campos y la cantidad.

Antes de pagar, se le invita a autenticarse en Île-de-France Mobilités Connect para beneficiarse de varias ventajas: registro de su método de pago, prueba de compra nominativa, consulta de sus últimas compras, mejor gestión de sus solicitudes postventa, etc.

Esta autenticación es obligatoria para la compra de los pases Navigo Month y Navigo Week, para poder identificarte durante una comprobación.

Para el pago, debes tener una tarjeta de crédito e introducir una dirección de correo electrónico a la que se te enviará el comprobante de compra. Esta dirección está pre-rellenada si estás autenticado en Île-de-France Mobilités Connect. Dependiendo de tu móvil, también puedes pagar tus billetes de transporte con Samsung Pay.

Tras el pago, el billete se carga en tu teléfono o Samsung Galaxy Watch y puedes viajar con él.