¿Cómo sé qué app de acompañamiento estoy usando?
Para saber qué aplicación gratuita utiliza el servicio en tu móvil, simplemente mira la ventana emergente que aparece al final de tus compras:
· Si esto te indica que tus tickets han sido cargados en tu tarjeta SIM o en el componente seguro de tu teléfono, el servicio utiliza la aplicación complementaria "Contactless Ticket";
· Si te indica que tus tickets han sido cargados en la aplicación "My Navigo Tickets", el servicio utiliza esta aplicación complementaria.