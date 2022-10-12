Para saber qué aplicación gratuita utiliza el servicio en tu móvil, simplemente mira la ventana emergente que aparece al final de tus compras:

· Si esto te indica que tus tickets han sido cargados en tu tarjeta SIM o en el componente seguro de tu teléfono, el servicio utiliza la aplicación complementaria "Contactless Ticket";

· Si te indica que tus tickets han sido cargados en la aplicación "My Navigo Tickets", el servicio utiliza esta aplicación complementaria.