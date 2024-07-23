Puedes elegir comprar tus billetes de transporte para Île-de-France directamente desde Samsung Wallet: pantalla de inicio > Añadir > Transport > Navigo Région Île-de-France.

Samsung Wallet te guía paso a paso, especialmente para la instalación de un ticket sin contacto o la aplicación complementaria My Navigo Tickets, dependiendo de tu móvil.

Una vez completado este paso de instalación, solo en el primer uso, puedes elegir un ticket entre todas las ofertas disponibles para comprar desde un teléfono.

Para una compra realizada desde Samsung Wallet, el pago debe hacerse con Samsung Pay.

Un comprobante de compra se enviará automáticamente a la dirección de correo electrónico proporcionada durante el proceso de compra.

Si deseas comprar un pase Navigo Week o Navigo Month, se te invitará a autenticarte en Île-de-France Mobilités Connect.