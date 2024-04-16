La carga de tickets en un Samsung Galaxy Watch solo está disponible en la app Île-de-France Mobilités y requiere un paso de instalación.

Asegúrate de tener buen acceso a la red, telecomunicaciones o WIFI y un reloj compatible.

Si tienes dudas, puedes reanudar el proceso de instalación desde el

Contáctanos > Mis billetes de transporte [...] / Los billetes que se cobran en mi Samsung Galaxy Watch / Estoy teniendo problemas con la instalación tras autenticarte en Île-de-France Mobilités Connect.

La app diagnostica tu equipo y te guía paso a paso. Si el problema persiste, un mensaje de error indicará el problema que estás experimentando.