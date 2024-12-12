Este paso es necesario para configurar tu teléfono Android y guardar los billetes de transporte (billete, pase Navigo, etc.) de forma segura. Para ello, necesitas instalar una aplicación adicional basada en el modelo de tu teléfono:

-Si tienes un teléfono Samsung Galaxy (lista de modelos compatibles en la web de Samsung) o una SIM con tickets, tendrás que instalar la aplicación complementaria de tickets sin contacto para acceder al elemento seguro.

-La app de tickets sin contacto también es necesaria en el Samsung Galaxy Watch.

-Si tu teléfono Android no tiene un elemento seguro, tendrás que instalar la aplicación complementaria My Navigo Tickets para poder almacenar tus tickets directamente. En este caso, ten cuidado de no desinstalarlo ni borrar sus datos, ya que esto supondría la pérdida de tus tickets.

Estas aplicaciones deben mantenerse en el teléfono para el funcionamiento del servicio.