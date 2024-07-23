¿Cómo accedo al servicio de atención al cliente desde la app Apple Wallet?

Actualizado en 23 julio 2024

¿Tienes preguntas sobre comprar entradas desde tu iPhone o Apple Watch?

Visita nuestra página de ayuda para encontrar respuestas a tus preguntas y descubrir cómo sacar el máximo partido a tu servicio de tickets.

¿No encontraste la respuesta a tu pregunta?

Envía tu solicitud a nuestro equipo de soporte desde una de las aplicaciones móviles que ofrecen la compra de entradas.

