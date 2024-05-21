Ahora es posible cargar tus billetes de Île-de-France Mobilités en tu iPhone y Apple Watch.

Para instalar el servicio de Compra y Carga de entradas en un iPhone, descarga la última versión de una de las aplicaciones que ofrecen la compra de entradas desde la App Store y selecciona la pestaña Compra > En mi iPhone. Luego puedes elegir el primer billete de transporte que quieres cargar en tu iPhone y pagarlo. Este paso requiere acceso a la red de telecomunicaciones o WIFI.

Una vez aceptado el pago, serás redirigido a la app de Apple Cards, que creará una tarjeta Navigo desmaterializada en tu iPhone junto con el ticket cargado.

De vuelta en la app móvil, puedes consultar tu entrada desde la pestaña de Compra (o Tickets) o desde la app Apple Cards seleccionando la tarjeta Navigo.

Si tu iPhone está conectado a un Apple Watch compatible, selecciona la pestaña de Compra > En mi Apple Watch para elegir el primer ticket para cobrar y pagarlo, y sigue el mismo proceso de crear una tarjeta Navigo desmaterializada en el reloj conectado.

Luego, viaja con facilidad con tu iPhone o Apple Watch, que tiene un ticket cargado y validado.