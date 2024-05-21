Pasos para instalar en iPhone desde la app de Mapas:

1. Abre la app de cartera

2. Selecciona el botón (+) y luego Tarjeta de transporte

3. Entre las regiones y redes, elige Francia / Navigo

4. Haz clic en continuar

5. Elige el billete que quieres comprar y haz clic en Comprar

6. Sigue las instrucciones para confirmar la compra y creación de tu tarjeta Navigo desmaterializada

Para crear una tarjeta Navigo desmaterializada adicional en tu iPhone, repite el mismo proceso.

Pasos para instalar en el Apple Watch desde la app Wallet:

1. Abre la app de Mapas en el reloj

2. Desplázate hacia abajo y selecciona Añadir mapa

3. Seleccionar Tarjeta de Transporte

4. Entre las regiones y redes, elige Francia / Navigo

5. Haz clic en Continuar

6. Elige el billete que quieres comprar y haz clic en Comprar

7. Sigue las instrucciones para confirmar la compra y creación de tu tarjeta Navigo desmaterializada

Para crear una tarjeta Navigo desmaterializada adicional en tu Apple Watch, repite el mismo proceso.