Para cargar los billetes de transporte en tu iPhone o Apple Watch, es necesario un paso de instalación para crear una tarjeta Navigo desmaterializada en la que los billetes de transporte se cargarán de forma segura.

Durante el paso de instalación para crear una tarjeta Navigo desmaterializada en tu iPhone o Apple Watch, has comprado el primer billete de transporte.

Para comprar más entradas y pases, ve a la pantalla de inicio de Compra:

- Comprar > en mi iPhone > Comprar una entrada

- Comprar > en mi Apple Watch> Comprar una entrada

La aplicación muestra entonces los diferentes billetes disponibles para su compra. Seleccionas el ticket y, si es necesario, la fecha, los campos y la cantidad.

Antes de pagar, se le invita a autenticarse en Île-de-France Mobilités Connect para beneficiarse de varias ventajas: registro de su método de pago, prueba de compra nominativa, consulta de sus últimas compras, mejor gestión de sus solicitudes postventa, etc.

Esta autenticación es obligatoria para la compra de los pases Navigo Month y Navigo Week, para poder identificarte durante una comprobación.

Para el pago, debes tener una tarjeta de crédito e introducir una dirección de correo electrónico a la que se te enviará el comprobante de compra. Esta dirección está pre-rellenada si estás autenticado en Île-de-France Mobilités Connect.

También puedes pagar tus billetes de transporte con Apple Pay.

Tras el pago, el billete se carga en tu iPhone o Apple Watch y puedes viajar con él.