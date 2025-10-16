¿Qué es el paquete Amatista?
Los paquetes amatista están reservados para personas discapacitadas o jubiladas sujetas a condiciones de recursos o estatus (veteranos) que residen en Île-de-France.
Está disponible en varias zonas, dependiendo de tu departamento:
- Paquetes emitidos por la Ciudad de París: zonas amatistas 1-5.
- Paquetes emitidos por Seine-et-Marne: zonas amatistas 1-5 o 4-5.
- Pases emitidos por los Yvelines: zonas amatistas 1-5 o 3-5.
- Paquetes emitidos por Essonne: zonas amatistas 1-5 o 3-5.
- Paquetes emitidos por Hauts-de-Seine: zonas amatistas 1-5.
- Paquetes emitidos por Seine-Saint-Denis: zonas amatistas 1-5, 2-5 o 3-5.
- Pases emitidos por el Val-de-Marne: zonas amatistas 1-5.
- Pases emitidos por el Val d'Oise: zonas amatistas 1-5, 3-5 o 4-5.