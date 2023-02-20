En caso de que el titular del seguro no tenga un espacio personal, y solo en este caso, puedes modificar su información personal.

Inicia sesión en tu espacio personal, haz clic en la sección "Mi Navego" y luego selecciona el pase/contrato correspondiente. Haz clic en "Ver información del registrante".

Aparece una página con su información personal. Al hacer clic en el enlace "editar", accederás al formulario de modificación.

BUENO SABERLO:

Si el titular del paquete/contrato tiene un espacio personal, solo podrá modificar su información personal.