¿Cómo cambio la información de un titular de un pase Navigo cuyo pase financio?

Actualizado en 20 febrero 2023

En caso de que el titular del seguro no tenga un espacio personal, y solo en este caso, puedes modificar su información personal.

Inicia sesión en tu espacio personal, haz clic en la sección "Mi Navego" y luego selecciona el pase/contrato correspondiente. Haz clic en "Ver información del registrante".

Aparece una página con su información personal. Al hacer clic en el enlace "editar", accederás al formulario de modificación.

BUENO SABERLO:

Si el titular del paquete/contrato tiene un espacio personal, solo podrá modificar su información personal.