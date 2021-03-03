Para cambiar tus datos bancarios, inicia sesión en tu espacio personal.

Haz clic en el enlace "Mis métodos de pago".

Se abre una nueva página mostrando todos los métodos de pago (tarjeta de crédito / IBAN).

Elige la acción que quieres tomar: añadir, gestionar o eliminar el método de pago en cuestión y déjanos guiarte.

Otra forma de hacer este cambio: haz clic en el enlace "cambiar datos bancarios" en la página principal y déjate guiar.

BUENO SABERLO:

En caso de impago asociado a tu contrato Navigo Liberté +, es imposible cambiar tus datos bancarios sin una regularización completa de la deuda. El titular o pagador, si es diferente, está invitado a regularizar su deuda impagada (un tercero también puede liquidar la deuda).