¿Para qué se usa mi dirección de correo electrónico?

Tu dirección de correo corresponde a tu ID de acceso de Île-de-France Mobilités Connect.

También sirve como dirección de contacto para la gestión de tus contratos y servicios de Île-de-France Mobilités.

Nota: Si desea recibir las alertas que ofrece la web y la aplicación de Île-de-France Mobilités sobre información de tráfico y el estado de los remontes en las estaciones, puede establecer una dirección de correo electrónico dedicada que sea diferente a su ID de acceso. Para ello, ve a tu espacio personal, en "Mis preferencias".

¿Cómo cambio mi dirección de correo electrónico?

Es posible cambiar tu dirección de correo electrónico desde la sección gestionar mi información del portal y la aplicación de Île-de-France Mobilités, haciendo clic en "Cambiar mi dirección de correo electrónico".

Una vez que tu información haya sido modificada, no olvides validar los cambios para que se tengan en cuenta. En esta etapa puede que te pidan validar un captcha.

He cambiado mi ID de acceso, ¿qué tengo que hacer para usar mi nuevo inicio de sesión?

Una vez que hayas introducido y verificado tu nueva dirección de correo electrónico, solo tienes que activarla.

Para ello, asegúrate de cerrar sesión. La próxima vez que inicies sesión, introduce tu nuevo acceso. A continuación, se enviará un correo electrónico de activación a esta dirección. Haz clic en el enlace de este correo para activar tu cuenta (Nota: este enlace caduca tras una hora).

Ahora puedes acceder a todos tus servicios usando tu nuevo inicio de sesión.