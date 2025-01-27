Puedes acceder a tu información personal de Île-de-France Mobilités Connect (apellido, nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, contraseña) habiendo iniciado sesión previamente con tu cuenta, para modificarla en línea:

Directamente desde la zona de gestión de tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect

Accediendo a las secciones "Mi información personal" de tu espacio personal, o a la aplicación móvil Île-de-France Mobilités.

Nota: Después de cambiar tu información, no olvides comprometer los cambios para que tengan efecto.

Quiero cambiar la dirección o el número de teléfono que se usa para mis pases y contratos Navigo, ¿cómo lo hago?

Esta información puede accederse y modificarse desde la sección "Mi información personal" de tu espacio personal.

Quiero cambiar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico que se utilizan para recibir alertas relacionadas con mis preferencias de viaje, ¿qué debería hacer?

Esta información puede accederse y modificarse desde la sección "Mis preferencias" de tu espacio personal.

Mi apellido, nombre de pila y fecha de nacimiento no pueden cambiarse, ¿qué debería hacer?

Cuando tienes un pase personalizado de Navigo o tienes una suscripción a Navigo, la actualización de tu apellido, nombre de pila y fecha de nacimiento debe ser comprobada por nuestro Centro de Relaciones Clientas de Île-de-France Mobilités.

Desde la sección "Mi información personal" de tu espacio personal o la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, haciendo clic en el enlace "Modificar mi información ", puedes solicitar actualizar tus datos, durante la cual se te pedirá que aportes prueba de identidad.

He cambiado mi ID de acceso, ¿qué tengo que hacer para usar mi nuevo inicio de sesión?

Tu ID de acceso corresponde a la dirección de correo electrónico que introdujiste al crear tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

Una vez que hayas cambiado tu ID de acceso, tendrás que cerrar sesión y volver a iniciar sesión para completar la nueva dirección de correo electrónico y así poder seguir usando tu cuenta.

La próxima vez que inicies sesión, introduce tu nuevo acceso. Se enviará un correo electrónico de activación de cuenta a esta dirección de correo. Haz clic en el enlace de este correo electrónico para confirmar la activación de tu cuenta. (el enlace caduca tras una hora)

Ahora puedes acceder a todos tus servicios usando tu nuevo inicio de sesión.