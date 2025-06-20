¿Por qué debería cambiar mi contraseña?

Si no recuerdas tu contraseña, o si crees que puede haber sido usada por alguien que no eres tú (por ejemplo, si recibiste un correo electrónico indicando actividad en tu cuenta que no iniciaste), tienes la opción de establecer una nueva contraseña.

Île-de-France Mobilités recomienda cambiar tu contraseña regularmente. Así que, si tu contraseña tiene más de 13 meses, se te pedirá que la renueve la próxima vez que inicies sesión.

Nota: desde diciembre de 2023, debido al endurecimiento de los requisitos de seguridad relacionados con la gestión de tu contraseña, todos los usuarios de Île-de-France Mobilités Connect tendrán que establecer una nueva contraseña la próxima vez que inicien sesión.

¿Cómo cambio mi contraseña?

Es posible cambiar tu contraseña de varias maneras:

Desde la página de autenticación de Île-de-France Mobilités Connect, haciendo clic en el enlace "Olvidó tu contraseña"

Desde la sección gestionar mi información en el portal y la aplicación de Île-de-France Mobilités, haciendo clic en "Cambiar mi contraseña"

Si tu contraseña tiene más de 13 meses, se te pedirá que pongas una nueva la próxima vez que te autentiques

Si cambias tu contraseña desde tu área personal, se te pedirá que introduzcas tu contraseña actual de antemano.

No olvides seguir los criterios de seguridad al establecer tu nueva contraseña (ver más abajo: "¿Cómo pongo una contraseña fuerte?").

Una vez que tu información haya sido modificada, no olvides validar los cambios para que se tengan en cuenta. En esta etapa puede que te pidan validar un captcha.

¿Cómo se establece una contraseña fuerte?

Para evitar el riesgo de que te tomen el control, se recomienda establecer una contraseña fuerte:

Además, hay algunas reglas sencillas que debes aplicar al establecer una contraseña:

No uses la misma contraseña para varias cuentas. Si una de tus cuentas es tomada, puede que facilites la toma de control de tus otras cuentas.

No utilices información fácilmente accesible sobre ti, como tu fecha de nacimiento o los nombres de pila de tus hijos.

En general, cuando recibas un correo animándote a iniciar sesión e introducir tus datos de acceso, siempre comprueba al remitente y, si tienes dudas, no hagas clic en el enlace del correo, sino que vayas directamente a tu espacio personal para seguir las instrucciones del correo.