Ten en cuenta que debes ser el titular del método de pago que deseas añadir. Esta ampliación debe hacerse en My Space > My Navigo.



En el menú derecho "mis métodos de pago", tienes la opción de añadir:

una nueva tarjeta bancaria para un pago futuro en efectivo (opción de "un solo clic"). Esta operación se realiza directamente a través de la interfaz segura de nuestro proveedor de servicios Payline. Si tu banco ofrece enviar un código por SMS, esta seguridad adicional se activará automáticamente en el momento de la compra.

Un nuevo BIC/IBAN para el pago por domiciliación bancaria. Haz clic en "añadir un BIC / IBAN" y rellena la información proporcionada por tu banco en la siguiente pantalla.

Podrás asignar este nuevo BIC/IBAN a uno o más de tus paquetes actuales o futuros.

BUENO SABERLO

Ten en cuenta que si realizas esta operación después del día 15 del mes, el cambio solo será efectivo cuando se debite el mes siguiente.