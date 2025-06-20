¿Eres el pagador de una suma global o de un contrato y quieres cambiar al pagador?



Este procedimiento solo debe ser llevado a cabo por el nuevo pagador mediante un servicio postventa:

en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos contadores RATP o en el contador de servicios Navigo SNCF

por correo a la Agencia Navigo Annuel o imagina R

Anuario de la Agencia Navigo

TSA 74451

77213 AVON CEDEX



Imagine R Agency

TSA 94444

77213 AVON CEDEX

Desde tu espacio personal (solo para un Navigo Liberté + contrato)

De hecho, el nuevo pagador tendrá que proporcionar los nuevos datos bancarios del BIC/IBAN y firmar un nuevo mandato de domiciliación bancaria SEPA.

Cabe señalar que el cambio de pagador no puede realizarse para paquetes financiados por un pagador externo (asociaciones, autoridades locales, etc.).



Si has cambiado de banco y deseas introducir tus nuevos datos bancarios, hazlo directamente en línea desde tu espacio personal (enlace a la página para crear un espacio personal).



BUENO SABERLO:

En caso de impago asociado a tu contrato Navigo Liberté +, es imposible cambiar de pagador sin una regularización completa de la deuda. El titular o pagador, si es diferente, está invitado a regularizar su deuda impagada (un tercero también puede liquidar la deuda).