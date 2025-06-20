Para el pase anual Navigo, la domiciliación bancaria te permite pagar en varias cuotas, con un débito automático cada mes.

Las retiradas se realizan cada mes entre el 3 y el 6 del mes en curso.

Sin embargo, tienes la opción de cambiar esta fecha de domiciliación bancaria y elegir entre la segunda, la octava o la duodécima.



Para hacer este cambio, te invitamos:

- ya sea para acudir a una agencia de ventas de transportistas, a los puntos de venta de la RATP o a los Mostradores de Servicios Navigo SNCF, cuya lista la encontrarás en la web www.iledefrance-mobilites.fr, bajo el título "Gestiono mi tarjeta Navigo" (Todos los servicios),

- iniciar sesión en tu espacio personal en la web de www.iledefrance-mobilites.fr y luego ir a la sección "Mi Navego",

- o para contactar con la Agencia Navigo Annuel por teléfono al 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo) o por correo electrónico en [email protected].



Ten en cuenta que solo es posible cambiar la fecha de la domiciliación bancaria al mes.

Para el paquete Imagine R, la domiciliación bancaria te permite pagar en varias cuotas, con una domiciliación bancaria cada mes.

La domiciliación bancaria se realiza al inicio de cada mes y corresponde al pago del mes que comienza.