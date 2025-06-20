¿Tienes un Navigo Annual o Imagine R Pass, pagado por domiciliación bancaria y te gustaría cambiar a pago en efectivo?

Para Navigo Annuel o imagina R, este cambio en el método de pago puede realizarse en cualquier momento. Pagas el saldo correspondiente a la diferencia entre el precio del paquete anual vigente y la suma de los pagos mensuales ya pagados.

Para ello, acude a la agencia de ventas de los transportistas, a los puntos de venta de la RATP o al mostrador de servicios de Navigo SNCF.



Si tienes un contrato Navigo Liberté + o un pase anual de precios para mayores de Navigo, solo se acepta el método de pago por domiciliación bancaria