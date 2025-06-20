Quizá quieras detener los domicilios automáticos en los siguientes casos:

Cambia tu método de pago (de domiciliación bancaria a efectivo),

Cambie el pagador, y en este caso, se puede firmar un nuevo mandato SEPA en nombre del nuevo pagador,

Suspende (solo para los pases Navigo Annual y Navigo Annual Senior Price) o cancela tu pase.

Estas leyes no conducen automáticamente a la revocación del mandato SEPA. Para eliminarlo, debes presentar una solicitud por escrito para la revocación del mandato SEPA. Esto se puede hacer:

Online: al iniciar sesión en tu espacio personal, tras consultar la ayuda online, haz clic en "Contáctanos". Rellena el motivo, tu contrato, el tema y luego especifica en la sección de "descripción" tu solicitud de revocación. En cuanto tu solicitud haya sido procesada, recibirás un correo electrónico de confirmación.

Por correo: a la agencia correspondiente según el pase que tenga (Navigo Annuel e imagina solo R).

Anuario de la Agencia Navigo

TSA 74451

77213 AVON CEDEX

Imagine R Agency

TSA 94444

77213 AVON CEDEX

Cualquier solicitud debe ir acompañada de la designación de otro método de pago válido o de la identidad de un nuevo pagador en caso de que el paquete/contrato siga vigente.

BUENO SABERLO:

En caso de impago asociado a tu contrato Navigo Liberté +, es imposible revocar un mandato SEPA sin una regularización completa de la deuda. El titular o pagador, si es diferente, está invitado a regularizar su deuda impagada (un tercero también puede liquidar la deuda).



Para el pase anual Navigo, esta solicitud de revocación también puede ir acompañada de la solicitud de cancelación del pase. Sin embargo, tenga en cuenta que al recibir una solicitud de cancelación, terminaremos automáticamente los débitos automáticos.