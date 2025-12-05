Utilizo un servicio con suscripción o pago diferido

Dependiendo de tu contrato, el documento varía:

Navigo Annual, imagina R, pases de último curso

No hay una factura mensual por estos paquetes, pero sí un certificado de contrato (a menudo solicitado por los empleadores). Puedes conseguirlo:

Desde el espacio personal del titular de la cuenta o del pagador : accede a la web para descargar tu certificado.

: accede a la web para descargar tu certificado. Desde una app móvil : a través de aplicaciones que ofrecen compras online y recarga desde tu teléfono.

: a través de aplicaciones que ofrecen compras online y recarga desde tu teléfono. En una agencia de ventas o en la taquilla : en las oficinas de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en las oficinas de Servicio Navigo SNCF.

Navigo Liberté +

Este servicio genera una factura mensual detallada correspondiente a los viajes realizados el mes anterior.

Si el contrato es en un smartphone : la factura está disponible en la aplicación (bajo el título "Espace NL+") o en la página web.

: la factura está disponible en la aplicación (bajo el título "Espace NL+") o en la página web. Si el contrato está en el Navigo pass : la factura solo puede verse en tu espacio personal a través de la web (no disponible en la solicitud).

Casos específicos