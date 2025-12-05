¿Dónde puedo encontrar mi comprobante de compra o factura?
¿Necesitas una factura o un comprobante de compra para el reembolso del empleador o tu contabilidad? La obtención de este documento depende del canal de compra utilizado (máquina expendedora, mostrador, app o online) y del tipo de ticket. A continuación encontrarás los procedimientos para obtenerlo en cada caso.
Compré mi billete en una máquina expendedora o en una taquilla (estaciones de tren, estaciones RATP/SNCF, tiendas autorizadas)
Para cualquier compra realizada físicamente en la estación o estación:
- La prueba se emite inmediatamente en forma de recibo (recibo, tarjeta de crédito o comprobante de venta) en el momento de la transacción, por parte de la máquina expendedora o del agente en el mostrador.
- Por favor, ten en cuenta : debes recoger este recibo en el lugar. No se pueden publicar duplicados a posteriori para compras anónimas.
- Billetes correspondientes : Pases Navigo (Mes, Semana, Día), Billete Metro-Tren-RER (Billete de Metro-Tren-RE), Billete de Autobús-Tranvía, Billetes de Aeropuerto (Billete Aeropuertos de la Región ↔ de París, Billetes RoissyBus), Pase de Visita París, Fête de la Musique y Pases Anticontaminación.
Compré mi billete en la app Île-de-France Mobilités (recargando con el pase o comprando un billete desde el móvil)
Si hiciste tu compra a través de la aplicación móvil:
- Prueba : se te envía automáticamente un correo electrónico de confirmación con tu comprobante de compra (en formato PDF).
- Dónde encontrarlo : revisa el buzón asociado a tu cuenta de Île-deFrance Mobilités (recuerda revisar tus correos basura/spam).
- Billetes implicados : pases Navigo (mes, semana, día), billete Metro-Tren-RER, billete de autobús-tranvía, billetes de aeropuerto (billete Aeropuertos de la Región ↔ de París, billetes RoissyBus), pase Visite París, Fête de la musique y paquetes anticontaminación
Utilizo un servicio con suscripción o pago diferido
Dependiendo de tu contrato, el documento varía:
Navigo Annual, imagina R, pases de último curso
No hay una factura mensual por estos paquetes, pero sí un certificado de contrato (a menudo solicitado por los empleadores). Puedes conseguirlo:
- Desde el espacio personal del titular de la cuenta o del pagador: accede a la web para descargar tu certificado.
- Desde una app móvil : a través de aplicaciones que ofrecen compras online y recarga desde tu teléfono.
- En una agencia de ventas o en la taquilla : en las oficinas de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en las oficinas de Servicio Navigo SNCF.
Navigo Liberté +
Este servicio genera una factura mensual detallada correspondiente a los viajes realizados el mes anterior.
- Si el contrato es en un smartphone : la factura está disponible en la aplicación (bajo el título "Espace NL+") o en la página web.
- Si el contrato está en el Navigo pass : la factura solo puede verse en tu espacio personal a través de la web (no disponible en la solicitud).
Casos específicos
- Tarjeta Scol'R (Circuitos Escolares Especiales): se puede descargar un certificado de pago desde el portal TS (Transporte Escolar) una vez realizado el pago.
- Billete de embarque por SMS : el SMS recibido que contiene el billete y el código QR sirve como prueba de compra inmediata.
- Billete de embarcación con tarjeta de crédito : el código QR que aparece en los vehículos te permite obtener tu justificante disponible 24 horas después de la compra.