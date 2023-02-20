Cualquier pago dentro de tu espacio personal en la sección "Mi Navigo" está protegido por un certificado SSL, que garantiza una navegación segura.

La información bancaria introducida está cifrada en tu ordenador y nunca circulará sin cifrar por Internet.

Tu número de tarjeta de crédito nunca será conocido ni almacenado en la web de iledefrance-mobilites.fr.

Los pagos con tarjeta de crédito se gestionan a través de la interfaz Payline, que garantiza una seguridad única en las páginas de pago. Todos los pagos cuentan con la certificación PCI DSS (Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago), que es un estándar internacional para la seguridad de los pagos con tarjeta de crédito.

Ten en cuenta que si tu banco proporciona 3DS (3D seguro) para tus pagos, se activará automáticamente al realizar la compra.