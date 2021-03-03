Tienes la opción de añadir un pase Navigo Day a un pase anual Navigo (excluyendo todas las zonas), Mes o Semanas 2-3, 3-4 y 4-5, Amethyst 1-2, 2-5, 3-5 o 4-5 o Mes de Solidaridad o Semanas 2-3, 3-4 y 4-5 ya cargados en un pase Navigo, un pase Navigo Day válido en zonas adicionales.



Esta acción es alcanzable:

en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF

en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF

A través del servicio de recarga telefónica. Para más detalles, visita las preguntas frecuentes sobre el Servicio de Compra de Billetes de Transporte Telefónico, disponible aquí